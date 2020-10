Em agenda de campanha, candidatos prometem melhorias para São Paulo

Bruno Covas, Márcio França Jilmar Tatto estão entre os concorrentes que anunciaram propostas para a capital paulista

MAURO BORGES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Márcio França prometeu construir um hospital referência na saúde da mulher onde funcionava o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima



O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que se for reeleito vai ampliar o serviço de transporte de crianças para creches. Nesta segunda-feira, 19, o tucano entregou 350 vans adaptadas que devem conduzir até cinco mil crianças e prometeu o atendimento a mais 18 mil em 2021. “Serão mais 18 mil crianças que também preenchem os requisitos, que hoje as crianças que têm transporte escolar aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente já está credenciando, já está com o serviço contratado, aguardando o momento do retorno às aulas pra que elas possam agora frequentar as creches, utilizando o transporte escolar aqui na cidade”, disse.

Seguindo compromissos da agenda eleitoral, o candidato Márcio França (PSB) conversou sobre saúde mental com apoiadores no bairro do Carrão e participou de encontro com pastores no Parque São Jorge. França prometeu construir um hospital referência na saúde da mulher onde funcionava o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Na passagem pelo bairro, o candidato criticou as últimas gestões. “Eles preferiram fazer um monte de coisas superficiais e temporárias ao invés de deixar em definitivo para a população um espaço de saúde para o resto das suas vidas”, afirmou. O candidato à prefeitura pelo PT, Jilmar Tatto, voltou a defender a gratuidade da passagem de ônibus para estudantes e desempregados. Durante uma carreata nos bairros Vila Nova Cachoeirinha e Casa Verde também nesta segunda-feira, Tatto disse que vai ampliar o benefício para pessoas que não tenham recurso para ir até unidades de saúde para procedimentos eletivos. Durante a tarde, o candidato participou de um encontro com lideranças evangélicas, onde lançou uma Carta ao Povo Evangélico.

Os demais candidatos também cumpriram compromissos da campanha nesta segunda-feira. Celso Russomanno (Republicanos) conversou com feirantes do Mercado Municipal. Guilherme Boulos (PSOL) visitou o Hospital Sorocabana e levou o projeto “Se Vira nos 50” – em que os cidadãos podem questiona-lo sobre qualquer assunto – para o bairro da Lapa. Andrea Matarazzo (PSD) deu entrevistas e visitou Itaquera, na zona leste da capital paulista, enquanto Joice Hasselmann (PSL) participou de uma live com candidatas à Câmara dos Vereadores e teve agendas internas. Já Arthur do Val (Patriota) participou da inauguração da Tenda 51 e se encontrou com representantes do setor de supermercados. Marina Helou (Rede) participou de gravações, entrevistas e eventos nas áreas da educação e segurança pública. Orlando Silva (PCdoB) esteve em uma Plenária com a Associação Força Jovem Vila Maria, deu entrevista e participou de uma live. Vera Lúcia, candidata do PSTU, deu entrevista e teve reuniões internas. Filipe Sabará (Novo) também participou de entrevistas, enquanto Levy Fidelix (PRTB) teve um jantar com empresários do setor de drogarias, indústria farmacêutica e comunicações. A agenda do candidato Antônio Carlos, do PCO, não foi localizada.

*Com informações da repórter Nanny Cox