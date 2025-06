Em ato na Paulista, Bolsonaro chama processo no STF de ‘fumaça de golpe’

Evento, organizado pelo pastor Silas Malafaia, reuniu diversas figuras políticas de destaque; durante seu discurso, ex-presidente não poupou críticas ao governo federal e ao STF

Edi Sousa/ATO PRESS/Estadão Conteúdo O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de ato com apoiadores na Avenida Paulista



O ex-presidente Jair Bolsonaro marcou presença em um evento neste domingo (29) na Avenida Paulista, onde abordou temas polêmicos como as eleições de 2026 e o inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma suposta trama golpista, no qual ele é réu. O evento, organizado pelo pastor Silas Malafaia, reuniu diversas figuras políticas de destaque. Durante seu discurso, Bolsonaro não poupou críticas ao governo federal e ao STF, mencionando a perda de um contrato de R$ 15 bilhões pela Embraer, que ele atribuiu à política externa do atual governo. Além disso, expressou seu desejo de ver 50% do Congresso ocupado por candidatos de direita, acreditando que isso poderia mudar o destino do Brasil, independentemente de ele ser presidente.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também esteve presente no evento e é considerado um potencial candidato à Presidência pela direita em 2026. Durante sua fala, ele expressou apoio a Bolsonaro, afirmando que a missão do ex-presidente ainda não terminou e que ele continuará a contribuir para o Brasil. Além de Tarcísio, outros governadores, como Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Mello, de Santa Catarina, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também marcaram presença. O governador paulista aproveitou a ocasião para criticar a gestão federal, mencionando a alta da Selic e o decreto IOF. Tarcísio afirmou que “o Brasil não suporta mais o governo gastador e o aumento de impostos”.

A manifestação na Avenida Paulista teve duração de cerca de duas horas e contou com discursos de várias personalidades, incluindo o senador Magno Malta e o pastor Silas Malafaia. Todos finalizaram com a promessa de um novo protesto no dia 7 de setembro, no mesmo local. Um levantamento da USP, utilizando tecnologia de inteligência artificial, estimou que cerca de 12 mil pessoas participaram do evento, um número significativamente menor em comparação com os 150 mil presentes no protesto de fevereiro de 2024.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, no âmbito judicial, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, abriu a fase de alegações finais no processo contra Bolsonaro, que classificou as acusações como “fumaça de golpe”. O ex-presidente continua a enfrentar desafios legais significativos, enquanto seus apoiadores se mobilizam em eventos públicos para demonstrar solidariedade e apoio à sua causa.

*Com informações de Matheus Dias

Reportagem produzida com auxílio de IA