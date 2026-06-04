Paraná Pesquisas: Eduardo Paes venceria Douglas Ruas em eventual 2º turno

O ex-prefeito do Rio também lidera o cenário de 1º turno, 48,3% das intenções de voto

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - MUSEU OLÍMPICO/RIO/EDUARDO PAES - ESPORTES - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visita as instalações do Rio Museu Olímpico, localizado dentro do Velódromo da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, nesta sexta-feira, 1º, antes da inauguração oficial do espaço.



O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) venceria o deputado estadual Douglas Ruas (PL) em um eventual segundo turno da disputa pelo governo estadual. É o que indica levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (4).

Paes aparece com 60% das intenções de voto, enquanto Ruas registra 24,5%. Brancos, nulos ou nenhum dos dois pré-candidatos contabilizam 10,8%. Não sabem ou não responderam, 4,6%.

O ex-prefeito do Rio também lidera o cenário de 1º turno, com 48,3% das intenções de voto, seguido por: Douglas Ruas (12,6%); Anthony Garotinho, do Republicanos (9,2%); André Marinho, do Novo (4,2%); Wilson Witzel, do DC (3,1%); Bombeiro Rafa Luz, do Missão (2,6%); e William Siri, do PSOL (0,6%). Brancos, nulos ou nenhum dos pré-candidatos, 12,9%. Não sabem ou não responderam somam 6,5%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º RJ-05645/2026 e foi realizada por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, entre 1 e 3 de junho de 2026. Foram entrevistados 1680 eleitores em 62 municípios. O levantamento tem um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para os resultados gerais.