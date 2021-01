Em Davos, Doria ressalta trabalho de São Paulo na vacinação contra Covid-19

Vice-presidente Mourão participa nesta quarta, em painel sobre alternativas para uma bioeconomia sustentável na Amazônia

EFE/ Sebastiao Moreira Doria lembrou que, em nove dias, 160 mil pessoas receberam a vacina em São Paulo e 700 mil no país



O governador João Doria ressalta a vacinação contra Covid-19 em São Paulo e modelo de administração com ciência no Fórum Econômico Mundial de Davos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa nesta quarta-feira, 27, do debate econômico mundial. Doria participou do painel Repensando cidades para um futuro pós-Covid e destacou o início da imunização no Estado. Doria lembrou que, em nove dias, 160 mil pessoas receberam a vacina em São Paulo e 700 mil no país — e que o Estado é muito industrializado e o mais poderoso da economia brasileira. O Fórum é realizado online em razão da pandemia. O vice-presidente Mourão participa nesta quarta-feira, em painel sobre alternativas para uma bioeconomia sustentável na Amazônia. Pelo segundo ano, o presidente Jair Bolsonaro não irá falar no evento que reúne líderes internacionais, empresários e entidades. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, também vão falar no Fórum Mundial de Davos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos