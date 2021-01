São Paulo registra três primeiros casos da variante amazonense do coronavírus

Segundo governo do estado, os três casos da nova variante da Covid-19 foram importados de pessoas com histórico de viagem ou residência na cidade de Manaus

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Nova cepa da Covid pode estar por trás do aumento de casos em Manaus



O governo de São Paulo afirmou nesta terça-feira, 26, que a nova cepa da Covid-19 originada no Amazonas foi identificada em três casos do novo coronavírus atendidos no estado. A análise das amostras foi feita no Instituto Adolfo Lutz, localizado na capital, mas a cidade na qual os três sequenciamentos foram registrados não foi informada. Todos os casos são considerados como importados, já que se manifestaram em pessoas que têm residência ou visita recente à cidade de Manaus. Não há informações sobre se esse vírus é mais mortal ou transmissível do que a cepa inicial da Covid-19, mas o posicionamento das mutações, assim como a situação atual da doença no estado, faz com que especialistas acreditem em uma maior transmissibilidade.

A cepa amazônica do novo coronavírus foi registrada pela primeira vez pelo governo do Japão em viajantes que chegaram ao país asiático no começo de janeiro após uma temporada no Norte do Brasil. Poucos dias depois, ela foi sequenciada pelo próprio governo brasileiro. Apesar de pouca informação sobre ela até o momento, a mutação ligou um sinal de alerta em países como o Reino Unido, que proibiu a entrada de voos do Brasil, de outros países da América Latina e até mesmo de Portugal para evitar o maior contágio. Nesta terça, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que amostras da variante encontrada no estado foram enviadas para a Universidade de Oxford, que deve analisar grau de contaminação e agressividade da cepa.