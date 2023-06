Em depoimento à CPI do MST, Caiado diz que narcotráfico age em invasões

Governador de Goiás disse que criminosos utilizavam acampamentos no Estado para vender drogas e se esconder

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados CPI do MST ouviu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira, 31



Em audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (CPI do MST) nesta quarta-feira, 31, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou que o narcotráfico age nas invasões. De acordo com Caiado, os criminosos utilizavam acampamentos no Estado para vender drogas e se esconder em barracos. “Que fique bem claro isso que estou dizendo. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. É importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento, para saber como é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização”, comentou o governador. A declaração de Caiado é feita após na última terça-feira, 30, ex-integrantes do movimento revelarem que eram reféns de líderes do movimento. Para a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) , as acusações são ilações. “Muitas ilações foram feitas nesta CPI tentando fazer ligações do movimento com narcotráfico, com tráfico de drogas, com crimes, com torturas. Quando se generaliza, semeia a generalização, colhe os frutos. Então temos que ter cuidado com o que falamos”, discursou.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.