Em encontro com Lula, presidente eleito do Paraguai defende maior autonomia do país sobre Itaipu

Cooperação no combate a crimes internacionais e as negociações do acordo entre União Europeia e Mercosul também foram pauta do encontro

Ricardo Stuckert/PR Encontro estava previsto para acontecer na quinta-feira, mas foi adiado por questões de saúde envolvendo Lula



Em recuperação no Palácio do Alvorada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, nesta sexta-feira, 28. Dentre as pautas do encontro, estava a cooperação para enfrentamento de crimes internacionais, como contrabando, tráfico de drogas, armas e até de pessoas entre as duas nações. O acordo entre União Europeia e Mercosul também foi abordado. Apesar da colocação de dispositivos que preveem sanções em casos de descumprimento de medidas ambientais, Brasil e Paraguai ainda trabalham para o acordo comercial entre os blocos econômicos. A usina hidrelétrica de Itaipu também esteve na pauta da reunião. Atualmente, cada país tem direito a metade da energia produzida no local, mas o Paraguai vende o excedente para o Brasil. O presidente Santiago Peña afirmou que a preferência de compra do Brasil é um dos temas que o país quer rever na negociação, visando garantir maior autonomia paraguaia sobre a energia excedente e podendo vender para outros países. O encontro durou pouco mais de uma hora e teve declarações apenas do presidente paraguaio. Originalmente, o encontro estava previsto para quinta-feira, mas foi remarcado por motivos de saúde do presidente brasileiro, que passou por procedimento médico nesta semana. No próximo dia 15, Lula deverá ir ao Paraguai para participar da cerimônia de posse de Peña.

*Com informações do repórter André Anelli