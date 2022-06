Em evento na Inglaterra, Barroso é interrompido ao falar de voto impresso e reclama: ‘Déficit de civilidade’ 

Ao ser contestado por uma brasileira presente no evento, o ministro do STF disse que todas as informações repassadas na palestra poderiam ser confirmadas na web e reclamou que o Brasil está passando por um momento de ‘déficit de civilidade’

Carlos Moura/SCO/STF Luís Roberto Barroso foi interrompido duas vezes durante evento na Inglaterra



Luís Roberto Barroso promoveu um discurso sobre a pandemia e outros temas atuais na Universidade de Oxford, na Inglaterra, no último sábado, 25. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto, foi interrompido duas vezes enquanto criticava a possibilidade do retorno do voto impresso nas próximas eleições. Ao ser contestado por uma brasileira presente no evento, Barroso disse que todas as informações repassadas na palestra poderiam ser confirmadas na web e reclamou que o Brasil está passando por um momento de “déficit de civilidade”.

“Na minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso, que seria a volta do voto impresso, com contagem pública e manual, que sempre foi o caminho da fraude”, disse Barroso, antes de ser contestado por uma mulher. “A senhora pode entrar na internet agora”, tentou continuar novamente. “Esse é um dos problemas que estamos enfrentando no Brasil: um déficit imenso de civilidade”, completou, criticando as interrupções. O ministro ainda falou em liberdade de imprensa, reforma política e investimento em educação no evento.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini