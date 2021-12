Em lançamento de livro, Moro ataca governo Bolsonaro e fala em crise por ‘falta de liderança’

Ex-juiz ainda negou ter direcionado investigações a frente da Lava Jato e lamentou a situação atual da Polícia Federal

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/12/2021 Sergio Moro lançou o livro "Contra o Sistema da Corrupção" nesta quinta-feira, 2



O ex-juiz Sergio Moro aproveitou o lançamento do livro “Contra o Sistema da Corrupção” para fazer críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em um evento com casa cheia e tom de comício em Curitiba, Moro disse que Bolsonaro desmantelou o combate à corrupção no país. Sobre os olhares de políticos, entre eles os senadores Oriovisto Guimarães e Álvaro Dias, colegas de Podemos, o ex-ministro afirmou que o governo é baseado em mentiras. “O país vai mal porque a liderança é ruim”, resumiu.

Ex-integrante do gabinete de Bolsonaro, Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública acusando presidente de interferência na Polícia Federal sobre o “guarda-chuva” da pasta. O ex-juiz negou ter direcionado investigações a frente da Lava Jato e lamentou a situação atual da PF. “A polícia federal de hoje não é a mesma polícia da época da Lava Jato. É bem diferente”, apontou. Sem dar detalhes de planos eleitorais, o pré-candidato alegou acreditar que é possível governar sem “toma lá dá cá”. Ao final, foi aplaudido de pé pelos convidados.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha