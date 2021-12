Presidente do PSDB defende união entre partidos de centro para viabilizar segundo turno em 2022

Membros da legenda acreditam que João Doria é capaz de construir acordos para a formação de uma terceira via sólida para as eleições presidenciais

Valter Campanato/Agência Brasil Bruno Araújo acredita na construção de uma via unindo João Doria, Simone Tebet, Sergio Moro e o eventual candidato do União Brasil



Poucos dias após as prévias do PSDB, os tucanos se reuniram no lançamento de um livro do presidente do diretório da sigla em São Paulo, Marco Vinholi. O assunto principal, porém, foi a pré-candidatura de João Doria à Presidência da República. Secretário do governador, Vinholi vê em Doria a figura capaz de unificar o centro. “O governador tem posição, expressa suas posições, mas é um homem de construção, de convergência, de diálogo. Eu entendo que, dentro disso, ele vai conseguir fazer uma convergência distante dos extremos, mas apresentando uma alternativa viável para o país”, apontou o secretário.

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, pregou o diálogo. O tucano defende que partidos de centro devem ter o menor número possível de candidaturas com o objetivo de viabilizar a ida ao segundo turno. “O governador João Doria demonstrou sua capacidade de liderança internamente dentro do processo, e agora vai exercê-la no campo da construção dos partidos de centro, com a senadora Simone Tebet, lançada pelo MDB, com o ex-juiz Sérgio Moro, lançado pelo Podemos, e com as candidaturas que eventualmente possam surgir do União Brasil”, avalia Araújo.

Renovação. Essa é a palavra que define o PSDB para as eleições de 20222. O presidente tucano, Bruno Araújo, acredita que, com a vitória de João Dória nas prévias e o destaque nacional conseguido por Eduardo Leite, é o momento dos tucanos apostarem na juventude. Um desses jovens é Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas. Com apenas 16 anos, ele participou pela primeira vez de uma disputa de prévias do partido. “Eu acho que, com o Doria possibilitando essa união e formando uma coligação de partidos, o PSDB tem, com certeza, uma grande chance de não se tornar a terceira via, mas a melhor via para assumir o Brasil em 2022”, afirmou Tomás. Apesar das rugas durante as prévias, a cúpula tucana acredita que Doria será capaz de construir pontes e oferecer ao PSDB o melhor cenário possível para 2022.

*Com informações do repórter João Victor Rocha