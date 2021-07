Em meio a aumento da variante delta, Rio de Janeiro supera 1 milhão de infectados

Nas últimas 24 horas, foram 590 casos confirmados de coronavírus e sete novos óbitos

Pool / Latin America News Agency via Reuters Connect Estado do Rio de Janeiro tem mais de 16 milhões de habitantes; até agora, 7 milhões já tomaram pelo menos uma dose da vacina



O Rio de Janeiro atingiu nesta segunda-feira, 19, a marca de um milhão de pessoas infectadas com a Covid-19 nesta pandemia. Precisamente, foram contabilizados até agora 1.000.496 casos. Somente nesta segunda, foram mais de 590 casos confirmados de coronavírus em todo o Estado. Agora, o Rio passa a ser o 7º Estado brasileiro com mais casos. No Sudeste, o 3º — atrás de São Paulo e Minas Gerais. Quanto ao número de vítimas fatais, já são mais de 57.585. A boa noticia é que nesta segunda foram registradas apenas sete novos óbitos. A media móvel está em estabilidade, com tendência de queda, nos últimos dias. Além disso, houve redução nas internações nos leitos de enfermaria e UTI na rede pública e uma menor procura no atendimento de emergência.

A preocupação do momento é com a circulação da variante delta da Covid-19. O Estado do Rio de Janeiro registrou, nos últimos dias, muitos casos da variante indiada — motivo de alerta e preocupação, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe. Ele é defensou da aceleração da vacinação para tentar minimizar os efeitos da variante delta. “Garantir uma melhor imunidade da população é absolutamente essencial neste momento. Por que é essencial neste momento? Está, agora, com o cenário de entrada da variante indiana, a variante delta. A variante que está causando novas ondas de transmissão na Europa, com característica de menor letalidade, mas com número de casos significativos.” O Estado do Rio de Janeiro tem mais de 16 milhões de habitantes. Até agora, 7 milhões já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Além disso, 2,8 milhões já conseguiram completar o ciclo de imunização.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga