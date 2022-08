Em nova declaração de bens, Queiroz diz ter R$ 700 mil em patrimônio

Na primeira declaração o candidato afirmou que não tinha bens em seu nome e foi questionado pela Justiça Eleitoral

Reprodução/twitter/guilhermeboulos Fabrício Queiroz indo a manifestação do 7 de setembro em 2021



O candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro Fabrício Queiroz (PTB) retificou a declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral. O ex-assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro revelou ter um patrimônio de R$ 700 mil. Na primeira declaração o candidato afirmou que não tinha bens em seu nome e foi questionado pela Justiça Eleitoral. A declaração aponta que Queiroz tem dois apartamentos, um avaliado em R$ 420 mil e outro em quase R$230 mil. Também foram declarados créditos no valor de R$ 6,5 mil, um plano de previdência do tipo VGBL de R$ 2,5 mil, apenas R$ 10 em conta bancária e cerca de R$ 12 mil na caderneta de poupança. Queiroz foi acusado e investigado pelas autoridades do Rio de Janeiro por comandar um suposto esquema de “rachadinha”, que é o desvio de recursos públicos por meio do saque de salários dos funcionários de um gabinete parlamentar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga