Em Nova York, Bolsonaro se reúne com Boris Johnson nesta segunda

Encontro antecede a participação dos líderes na Assembleia-Geral da ONU, que acontece nesta terça-feira

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro também participa nesta segunda-feira de uma recepção oferecida pela representação permanente do Brasil



O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta segunda-feira, 20, em Nova York, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O encontro antecede a participação dos líderes na Assembleia-Geral da ONU, que acontece nesta terça-feira. Conforme declarações anteriores, a expectativa é que Bolsonaro aborde durante o discurso de abertura da sessão de debates temas como a superação da Covid-19 e a questão do marco temporal. “Lá teremos verdades, lá teremos realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo”, adiantou o presidente durante a última semana. Ao todo, sete ministros acompanham o Chefe do Executivo durante a viagem, entre eles da Justiça, da Economia e Meio Ambiente. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também embarcou.

A discussão em torno das ações de combate ao coronavírus, vacinação e perspectivas para o pós-pandemia devem ser o tema central do encontro. O presidente chega aos Estados Unidos sem receber a vacina contra a Covid-19, mas diz estar imune por já ter sido infectado. Ele, inclusive, disse que teve a doença recentemente, mas não teve sintomas. Além do encontro com Boris Johnson, Jair Bolsonaro também participa nesta segunda-feira de uma recepção oferecida pela representação permanente do Brasil em Nova York. Além disso, a expectativa é que o presidente aproveite o dia para fazer os últimos ajustes em seu discurso.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin