Em resposta a Araújo, Gilmar Mendes diz que governo também é responsável por ‘desastre’ na pandemia

O ministro do Supremo Tribunal Federal classificou postagem do chanceler nas redes sociais como ‘fake news’

Cláudio Marques/Estadão Conteúdo Segundo Gilmar Mendes, todos os níveis de governo são responsáveis ​​pelo 'desastre' da pandemia



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, rebateu uma publicação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta quarta-feira, 10. Nas redes sociais, o chanceler divulgou vídeos de uma emissora norte-americana que tratam do aumento dos casos e óbitos por coronavírus no Brasil, além das novas variantes e da demora na vacinação. Em inglês, Ernesto Araújo disse que a emissora entendeu errado a atual situação do país. Ele afirmou que, “após uma decisão do Supremo Tribunal, de abril de 2020, os governadores dos Estados, e não o presidente, têm, na prática, toda a autoridade para estabelecer e gerir as medidas de distanciamento social“, disse no Twitter.

Após a publicação, Gilmar Medes rebateu a afirmação, classificando a postagem do chanceler como “fake news”. O ministro do STF frisou que a Corte decidiu que “as administrações federais, estaduais e municipais têm competência para adotar medidas de distanciamento social” e, portanto, todos os níveis de governo são responsáveis ​​pelo que ele classificou como “desastre” enfrentado pelos brasileiros. Em ocasiões anteriores, ministros da Corte já haviam rebatido declarações de membros do governo federal, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o tema, desmentindo que STF tenha limitado as ações do Executivo federal e ressaltando que a responsabilidade é de todas as esferas.

*Com informações da repórter Camila Yunes