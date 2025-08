Em reunião estratégia, PT define diretrizes de atuação para os próximos quatro anos com presença de Lula

Novo documento de orientação política sob a liderança de Edinho Silva será aprovado durante o encontro; presidente da República participará do evento no domingo (03)

Neste fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcará presença em um evento significativo do Partido dos Trabalhadores (PT), que celebrará a posse do novo presidente da sigla, Edinho Silva. O encontro, que se estenderá de sexta-feira (2) a domingo (3), será realizado no Centro de Convenções em Brasília, próximo à Esplanada dos Ministérios. Durante esses três dias, o partido discutirá as novas diretrizes para os próximos quatro anos, período em que Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, liderará o PT. Um dos principais temas em pauta será a eleição presidencial de 2026, que Edinho Silva considera um dos maiores desafios do partido. O presidente Lula, que planeja concorrer à reeleição, busca seu quarto mandato como presidente da República. A presença de Lula no evento está programada para domingo, a partir das 10 horas da manhã, quando ele participará da cerimônia de posse de Edinho Silva. A escolha de Edinho para suceder Gleisi Hoffmann, que assumiu o Ministério de Relações Institucionais, reflete uma das apostas de Lula para a liderança do partido.

O evento contará com a presença de mais de mil delegados de todo o país, uma vez que as eleições do PT não se limitaram à escolha do presidente da sigla, mas também incluíram a seleção dessas delegações. O encontro promete reunir representantes de quase todo o Brasil, consolidando as estratégias do PT para os próximos anos. A presença de tantos delegados sublinha a importância do evento e a necessidade de alinhar as diretrizes do partido em um momento crucial para a política nacional.

