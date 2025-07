PT lança vídeo chamando apoiadores de Bolsonaro de ‘traidores da democracia’ por pedirem anistia

Peça publicitária destaca que o ex-presidente, atualmente sob medidas cautelares, é acusado de tentar coagir o STF, para pressionar o tribunal em seu favor

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Com a mensagem "Defenda o Brasil, diga não aos traidores", a peça publicitária alerta sobre os perigos de proteger Bolsonaro



O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou um vídeo na quarta-feira (23) em suas plataformas digitais que critica a possibilidade de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta acusações no Supremo Tribunal Federal por sua suposta tentativa de golpe de Estado. Com a mensagem “Defenda o Brasil, diga não aos traidores”, a peça publicitária alerta sobre os perigos de proteger Bolsonaro em detrimento do bem-estar da população.

No vídeo, é destacado que Bolsonaro, atualmente sob medidas cautelares, é acusado de tentar coagir o STF, pressionando o tribunal em seu favor. A produção também menciona a proposta do governo Lula de aumentar impostos para os mais ricos, enfatizando que “os bilionários sempre acreditam que conseguirão escapar das consequências”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A administração de Lula defende uma reforma tributária mais justa, que inclui um aumento na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais. Essa proposta visa aliviar a carga tributária sobre a classe média e os mais pobres, enquanto busca uma maior contribuição dos mais abastados.

Veja publicação do PT

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PT – Partido dos Trabalhadores (@ptbrasil)

*Reportagem produzida com auxílio de IA