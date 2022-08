Em Salvador, Ciro Gomes visita projeto de empreendedorismo, defende renda mínima e reza pela democracia

Candidato à presidência da República participou da tradicional missa na Igreja Senhor do Bonfim e disse que fez preces para pedir proteção ao país

Reprodução/Jovem Pan News Pré-candidato à presidência da República cumpriu agenda em Salvador, Bahia, na última quinta-feira, 11



O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) cumpriu agenda nesta quinta-feira, 11, em Salvador, Bahia, junto com sua candidata a vice, Ana Paula Matos. Ambos foram até o bairro Felicidade, localizado no subúrbio ferroviário da capital baiana, para conhecer um grupo de mulheres empreendedoras. Por meio de parcerias, a iniciativa promoveu capacitação para abrir um negócio de doces e salgados. “Isso é o que nós precisamos fazer aqui no Brasil, abrir a porta para que esse nosso povo, tendo oportunidade, vá para o trabalho, para a produção e para o empreendimento. Para ganhar com decência, com o suor do rosto e o calo da mão, o seu sustento”, declarou o ex-governador do Ceará. Pela manhã, Ciro participou da tradicional missa na Igreja Senhor do Bonfim e disse que rezou para pedir proteção ao país: “Para que o Brasil seja protegido, que a democracia seja protegida, que a liberdade seja protegida e que nosso debate seja um debate de ideias, que entenda os problemas e ofereça soluções sem ódio e sem paixão despolitizada, que estão destruindo a nação brasileira”. Pela tarde, Ciro ainda visitou obras sociais do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, onde falou sobre a proposta de implementação de um programa de renda mínima de R$ 1 mil reais, que seria viabilizado pela junção de valores de outros programas sociais já existentes com o imposto sobre grandes fortunas.

*Com informações da repórter Carolina Abelin