Em São Paulo, descaso com a Praça da Sé assusta moradores e visitantes

Reportagem da Jovem Pan News flagrou a situação de abandono em um dos patrimônios históricos da capital paulista

cifotart / Shutterstock.com A situação de abandono da Praça da Sé foi denunciada à reportagem da Jovem Pan News



A Praça da Sé, espaço que guarda a memória da capital paulista, está abandonado. A praça nasceu no Largo da Sé no período colonial, com a construção da Igreja Matriz, hoje Catedral Metropolitana de São Paulo e marco zero da cidade, referência para distâncias e numeração das ruas de São Paulo. O local também abriga vários monumentos e esculturas. O cenário histórico tem sido evitado por turistas devido ao abandono da região, situação que foi denunciada à reportagem da Jovem Pan News, que passou dois dias gravando na Sé. Por todos os cantos, há barracas ou moradores de rua deitados no chão. Diversos grupos de usuários de droga também foram flagrados pela reportagem. Tudo isso sem nenhum tipo de coibição da Guarda Civil Metropolitana, que conta com uma base no local. A Polícia Militar também sempre está presente, mas isso não ameniza a sensação de insegurança dos transeuntes. Apesar das autoridades estarem presentes no local, o comércio ilegal, como a chamada “feira do rolo”, foi flagrado sem nenhum tipo de intervenção na praça.

O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de São Paulo, Francisco Toledo Barros, avalia que resolver a situação do Centro Histórico passa por uma série de ações do poder público, entre elas uma revitalização urbanística: “O que pode ser feito são ações com uma atuação bastante firme do poder público, no caso da Prefeitura com o governo do Estado, para que investimentos possam ser feitos para melhorar a qualidade dos edifícios, por exemplo. E a pesquisa que existe em termos de experiências urbanísticas ao redor do mundo é que isso se faz principalmente com habitação”.

*Com informações da repórter Carolina Abelin