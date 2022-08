Em São Paulo, Tarcísio defende simplificação tributária e Haddad fala em ferrovias entre municípios

Rodrigo Garcia (PSDB) prometeu iniciar o projeto para que a Linha 5-Lilás do Metrô chegue até o Jardim Ângela, extremo sul da capital

Reprodução/ Instagram @rodrigogarciaoficial @tarcisiogdf @fernandohaddadoficial Principais candidatos à eleição do governo do Estado de São Paulo



Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo tiveram intensa agenda de compromissos nesta sexta-feira, 27. Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou da inauguração do edifício sede da Associação Comercial de São Paulo, no Centro da capital paulista, e afirmou que a prioridade, caso seja eleito, será a geração de empregos, facilitação de acesso a crédito e promoção da substituição tributária: “A gente tem que pensar na diminuição da tributação, para aquisição e investimento em bens de capital, a questão da postergação do prazo para recolhimento do ICMS e a questão da revisão de tributação sobre insumos energéticos. No que diz respeito a crédito, é fundamental que a gente faça o crédito chegar na ponta. Às vezes os pequenos empreendedores, os microempreendedores, têm dificuldade de acesso a crédito pela dificuldade de aportar garantia”. O governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) prometeu iniciar o projeto para que a Linha 5-Lilás do Metrô chegue até o Jardim Ângela, extremo sul da capital. O tucano ainda disse que se for eleito vai ampliar as unidades do Bom Prato Móvel, que vende refeições para pessoas de baixa renda por R$ 1.

“O Bom Prato é um grande programa de segurança alimentar, um sucesso no nosso Estado de São Paulo. A gente sabe que a desigualdade aumentou nos últimos tempos, por isso a gente criou o Bom Prato Móvel, que aproveita os Bom Pratos que existem, aumenta a receita, aumenta a cozinha e faz com que a gente leve a marmita na comunidade e locais onde não tem um restaurante físico… Eu sou um governador que apresenta as minhas propostas, estou próximo das pessoas e quero debater São Paulo com os meus adversários. Quero saber a proposta de cada um nas áreas de Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança. É isso que vai fazer a população escolher o melhor candidato”, declarou Garcia.

Fernando Haddad (PT) fez caminhadas em quatro cidades do interior paulista e, em Campinas, defendeu uma rede ferroviária intermunicipal: “Nós precisamos da inteligência de Campinas, da nossa Unicamp, da nossa Unesp e da nossa USP, para produzir conhecimento e reindustrializar esse Estado por meio de um sistema de inovação, que tem em vários países do mundo. Um Estado como São Paulo, que tem o tamanho de um país, pode ter o seu sistema de inovação visando a reindustrialização e a geração de emprego de qualidade. Nós vamos botar o conhecimento a serviço do Estado de São Paulo, porque é aqui que o conhecimento é produzido”. Elvis Cezar (PDT) cumpriu agenda em São Vicente, e Vinicius Poit (Novo) esteve em São Roque e São Carlos. Altino Junior (PSTU) e Carol Vigliar (UP) fizeram panfletagem. Edson Dorta (PCO) concedeu entrevistas e Gabriel Colombo (PCB) não divulgou agenda.

*Com informações da repórter Nanny Cox