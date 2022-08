Transporte clandestino saindo do centro de São Paulo coloca passageiros em risco

Viagens chegam a regiões distantes, de até 7 mil quilômetros; Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável por fiscalizar o transporte interestadual, não se pronunciou sobre o caso até o momento

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Transportes irregulares estacionados no Brás, no centro de São Paulo



Uma rodoviária clandestina funciona na região do Brás, na capital paulista. Diversos ônibus em condições inadequadas para o transporte de passageiros se concentram no encontro das ruas Doutor Almeida Lima e Uruguaiana. A reportagem recebeu uma denúncia feita pelo e-mail sos@jovempan.com.br e foi ao local para averiguar. A venda de itinerários é indiscriminada. Uma passageira que não se identificou informou que comprou uma viagem para Belém, Pará. Apesar dos riscos, ela diz que o preço que pagou pela longa viagem é mais em conta do que a do ônibus convencional. Um intermediário oferece um valor mais baixo para quem pretende seguir a Porto Seguro, na Bahia, em um percurso que leva um dia. Muitos ônibus estão em situação precária, e mecânicos trabalham no meio da rua para dar um jeitinho. Pneus carecas são comuns, o veículo quebrar no caminho também. Há veículos que passam por apenas uma olhadinha após terem percorrido 7 mil quilômetros em uma viagem. A manutenção é superficial e tem que ser rápida, porque logo haverá outra partida para outra viagem. Muitos ônibus não possuem ar-condicionado e partem carregados de bagagens, muitas vezes além da capacidade permitida, e com passageiros soltos, pois alguns acentos não possuem cinto de segurança . Os destinos mais procurados são para as localidades nas regiões norte e nordeste. Tudo fica por conta do passageiro, já que não há seguro. A reportagem pediu uma explicação sobre o caso para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável por fiscalizar o transporte interestadual, mas não obteve retorno até o momento.

*Com informações do repórter Daniel Lian