Em SP, Masp e Museu do Futebol reabrem com protocolos de segurança

Fechados desde o início da pandemia, os locais retomam atividades com 60% da capacidade máxima

Marina Ogawa/Jovem Pan Com a reabertura, o Masp manterá a política de entrada gratuita às terças-feiras



Com a entrada da capital paulista na fase verde do Plano São Paulo, diversos museus, cinemas e equipamentos culturais anunciaram a retomada das atividades. Fechado desde o dia 17 de março deste ano, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) reabre as portas ao público com cinco exposições diferentes sobre dança. Para a reabertura, todos os ambientes devem passar pelo processo de desinfecção prévia; funcionários com sintomas de gripe serão afastados e os visitantes terão a temperatura aferida na entrada. Visitas em grupo vão ser limitadas a 10 pessoas, respeitando as regras de distanciamento. O uso de máscara é obrigatório pelos funcionários e pelos visitantes e as instituições podem funcionar com 60% da capacidade máxima. Segundo Fabio Frayha, diretor financeiro de operações do Masp, o local está preparado para receber o público.

Além do Masp, outras instituições voltam a funcionar. Nesta semana, o Museu do Futebol também reabre as portas com a exposição Pelé 80 anos. Para minimizar a chance de transmissão da Covid-19 entre os visitantes, todos os conteúdos interativos da exposição serão acionados pelo celulares, evitando contato com botões e telas. A diretora técnica do museu do futebol Marília Bonas , conta que na entrada basta apontar a Câmera do celular para o QR Code, para ter acesso ao conteúdo.

Com a reabertura, o Masp manterá a política de entrada gratuita às terças-feiras. Para comprar ou retirar os ingressos, mesmos nos em dias em que a visitação não é cobrada, é preciso entrar no site do museu. As bilheterias permanecerão fechadas.

*Com informações da repórter Caterina Achutti