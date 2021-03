Embaixador da China no Brasil diz que Partido Comunista tenta aprimorar democracia no país asiático

Em live promovida pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, Yan Wanming avaliou que as parcerias comerciais entre Brasil e China tendem a se intensificar

O embaixador da China no Brasil, Yan Wanming, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o Partido Comunista Chinês tenta aprimorar a democracia no país asiático. Em live promovida pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o diplomata disse que o crescimento econômico deve contribuir para a melhora. “O Partido Comunista da China sempre se preocupa em melhorar a qualidade da vida das pessoas.” Wanming avalia que as parcerias comerciais entre Brasil e China tendem a se intensificar e elogia o diálogo entre os dois países, especialmente no agronegócio. “Agora, mantemos estreito contato com a parte brasileira, com o governo federal, nesse assunto particularmente com o Ministério da Agricultura, para que, em abril, haja mais acesso de produtos brasileiros para o mercado chinês”, diz. Segundo o embaixador, as parcerias podem se estender para outros setores, como ciência e tecnologia.

* Com informações do repórter Vitor Brown