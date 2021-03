China detecta 13 novos casos de coronavírus em viajantes provenientes do exterior

País não tem transmissão local há um mês; outros sete viajantes foram relatados como assintomáticos

EFE / EPA / STRINGER China volta a registrar casos de Covid-19



Há um mês sem detectar infecção local da Covid-19, a Comissão Nacional de Saúde da China informou que o país detectou 13 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, 15, em viajantes provenientes do exterior. Entre os novos contágios, seis foram relatados em Sichuan, cinco em Xangai, um em Tianjin e um em Jiangsu. A China está em tendência de queda em termos de novas contaminações. As autoridades também relataram hoje a detecção de sete novas infecções assintomáticas, todas também do exterior. Contudo, Pequim só inclui como casos confirmados as pessoas que apresentam sintomas.

Segundo o governo, 260 pacientes estão em observação, todos como “casos importados”. Além disso, a Comissão Nacional de Saúde disse que, até a meia-noite desta terça-feira (local, 13h de segunda em Brasília), seis pessoas foram consideradas curadas, o que deixa o número de casos ativos em 182. A instituição afirmou que desde o início da pandemia, foram reportadas 90.062 infecções, entre as quais 85.244 pessoas foram curadas e 4.636 morreram. Até o momento, 983.600 contatos próximos dos infectados foram monitorados clinicamente, dos quais 3.957 permanecem sob observação.

*Com informações da EFE