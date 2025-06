Ataque israelense provoca 30 mortes em Gaza, anuncia Defesa Civil

Israel impôs em março um bloqueio total na Faixa de Gaza, em um momento de estagnação nas negociações para uma trégua; medida foi parcialmente aliviada no final de maio

Omar AL-QATTAA / AFP Os ataques israelenses devastaram a Faixa de Gaza que enfrenta uma grave escassez de alimentos e combustível desde o início da guerra



A Defesa Civil de Gaza informou que 30 pessoas morreram nesta quarta-feira (18) em um ataque israelense contra o território palestino, incluindo 11 que buscavam ajuda. Os ataques israelenses devastaram a Faixa de Gaza, que enfrenta uma grave escassez de alimentos e combustível desde o início da guerra, provocada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023. O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, disse à AFP que 11 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas “depois que as forças de ocupação abriram fogo (…) contra milhares de pessoas” reunidas para receber ajuda no centro de Gaza. Outras 19 pessoas morreram em três bombardeios israelenses contra casas e uma loja para deslocados, segundo a Defesa Civil. Israel impôs em março um bloqueio total em Gaza, em um momento de estagnação nas negociações para uma trégua. A medida foi parcialmente aliviada no final de maio.

Desde então, cenas de caos e vários tiroteios foram registrados perto dos locais onde os palestinos se reúnem para receber ajuda. O Exército israelense afirmou, a respeito de um dos ataques, que realiza de forma regular “operações destinadas a desmantelar as capacidades militares do Hamas”. Sobre os outros eventos mencionados pela Defesa Civil de Gaza, o Exército anunciou que estava verificando o que aconteceu. As restrições impostas por Israel à imprensa na Faixa de Gaza e a dificuldade de acessar certas áreas impedem a AFP de verificar de forma independente os números divulgados pela Defesa Civil. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU afirmou na segunda-feira que “continua alertando para o risco de fome em Gaza, em meio ao nível catastrófico de insegurança alimentar” no território.

*Com informações da AFP