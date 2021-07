Embaixador dos EUA diz que relação com governo brasileiro ‘está indo muito bem’ e Brasil pode virar ‘herói ambiental’

Todd Chapman fala em ‘tempo de adaptação’ após mudança para o governo de Joe Biden; representante vai se aposentar na próxima semana após 12 anos no país ‘Pátria amada’

Reprodução / Instagram @emabaixadaeua

O embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, vai se aposentar na próxima semana após 12 anos como representante norte-americano em solo brasileiro. Entre mudanças de governo, discussões ambientais e perspectivas para a relação entre os países, ele considera que o caminho é positivo. “O povo americano sempre tem uma grande admiração pela cultura, história e especialmente pelo povo brasileiro. A relação entre os povos está forte. Quando tem mudanças de poder lá ou aqui precisa de um tempo de adaptação. E nesse tempo que Joe Biden é presidente houve um período de adaptação e está indo muito bem”, opinou o embaixador durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 23. Sobre as possíveis tensões e divergências ambientais existentes entre ambos países, Chapman reconheceu que os assuntos relacionados ao meio ambiente ganharam prioridade após Biden assumir o poder.

“Nós temos um grande interesse, como as autoridades brasileiras, na conservação da Amazônia e também de outros temas relacionados ao meio ambiente. […] Todos queremos ver melhoria no desmatamento ilegal na parte dos governos. É importante também que os governos estaduais e as empresas [se envolvam no assunto]. Todos têm um papel bastante forte para parar com essa atividade ilegal. Queremos continuar [as conversas] para que o Brasil seja visto como um herói ambiental”, pontuou o embaixador. Ao ser questionado sobre as tensões políticas brasileiras, o norte-americano afirmou que, na visão dele, as discussões fazem parte da democracia e mostram que as pessoas estão interessadas. “Importante é que as instituições continuem fortes, elas servem para guiar uma nação durante tempos em que há visões diferentes”, afirmou Todd Chapman que vai sair com “muito amor” pelo Brasil. “Vou sair do Brasil, mas no Brasil nunca sai de mim. A gente se vê, sempre estarei voltando nessa pátria amada”, finalizou.