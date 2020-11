Embraer e Porsche lançam combo com jato e carro esportivo por US$ 10,9 milhões

Ao todo, dez clientes poderão adquirir o combo ‘Duet’ fruto da parceria entre marcas

Reprodução / Twitter @embraer O objetivo comum entre a Porsche e a Embraer é entregar exclusividade e customização de acordo com o desejo pessoal de cada comprovador



A parceria da Porsche com a fabricante brasileira de aviões Embraer promete muita exclusividade para um restritio grupo de clientes que vão adquirir o combo luxo desenvolvido pelas marcas, com entrega prevista para o início de 2021. Um dueto para dez clientes que vão precisaram comprar as edições do jato executivo Phenom 300E e e o carro esportivo, clássico Porsche 911, na versão Turbo S, de forma conjunta. O conceito do design inclui uma pintura feita totalmente a mão nas cores prata e cinza metálico, com faixas em cromo brilhante azul. O logotipo “Duet” foi concebido e desenhado com base na parceria, unindo o conceito da asa de um avião com o aerofólio traseiro do icônico 911.

O objetivo comum entre a Porsche e a Embraer é entregar exclusividade e customização de acordo com o desejo pessoal de cada comprovador, aliando a paixão pelos jatos com a esportividade do carro alemão. A riqueza de detalhes é realmente impressionante, até mesmo o registro da aeronave pode ser encontrado tanto na parte inferior da asa traseira do Porsche 911, como na sua chave. Ao abrir a porta, uma sinalização na soleira remete a inscrição comum nas asas dos aviões: “No Step”, iluminado em vermelho. No relógio digital acima do console, indicação do horizonte artificial no mostrador alinha o piloto à navegação com instrumentos da aviação.

A mais nova geração do 911 turno S é mais potente, dinâmica e confortável do que as versões anterior. O motor de 3.8 litros entrega 650 cv de potência e muita versatilidade para a condução do esportivo tanto nas ruas quanto em pistas de corrida. Voando mais alto, o Embraer Phenom 300E é um dos mais bem sucedidos jatos fabricados nos últimos 10 anos. A versão 2020 da aeronave atinge a velocidade de 988 km/h, tem autonomia de 3.700 quilômetros e capacidade, dependendo da configuração, de cinco a 10 passageiros. E para finalizar, uma assinatura certifica exclusividade do do 911 Turno S. Como em uma peça de colecionador, uma inscrição no console do Porsche indica a quantidade limitada de unidades fabricadas: “One of 10”, ou seja, um dos 10 veículos produzidos com identidade única. Esse é o conceito combo Duet, para alguns será apenas um sonho de consumo, mas para outros duas naves no valor de US$ 10,9 milhões, cerca de R$ 59 milhões, para serem estacionadas lado a lado.

*Com informações do repórter Alex Ruffo