Caça Gripen da Força Aérea faz primeiro voo no Brasil

O primeiro caça Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou para seu voo inaugural no espaço aéreo brasileiro. O avião fez o percurso entre o aeroporto de Navegantes em Santa Catarina até o Centro tecnológico da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo em uma 1 hora e 03 minutos. Logo após a aterrissagem, a aeronave já seguiu para o Hangar. O diretor da fabricante sueca Saab, no Brasil, Bengt Janér diz que a aeronave continuará sendo submetida a diversos testes.

O avião havia chegado no último final de semana a Navegantes, após quase 21 dias em um navio vindo da Suécia. Ele foi rebocado nos três km que separam o porto do aeroporto, sob forte escolta, numa verdadeira operação de guerra. Não se esperava que o Gripen atingisse sua velocidade máxima, de 2.400 km/h, até porque é uma aeronave muito nova. O equipamento foi pilotado pelo chefe de ensaios de voo da Saab, Marcus Wandt, o mesmo que efetuou o primeiro ainda na sede da fabricante, em 26 de agosto do ano passado. O Gripen de matrícula FAB4100 é o primeiro dos 36 que o Brasil comprou em 2014, confirmando uma decisão de 2013 que pôs fim a mais de uma década de negociações.

Os aparelhos custarão 39,3 bilhões de coroas suecas, cerca de R$ 24 bilhões, financiados por 25 anos. Os primeiros modelos deverão ser entregues para operação em 2021, e o último deste contrato, em 2026. No pedido, o Brasil encomendou oito unidades com dois lugares, que não existiam quando o contrato foi assinado, abrindo a possibilidade de engenheiros da Embraer e de outras empresas associadas ao projeto trabalharem em conjunto com os suecos como parte da transferência de tecnologia. Mais de 230 brasileiros já foram treinados em Linköping (linchóping), sede da Saab, o número total chegará a 350. Atualmente, a defesa aérea do país se resume a 46 antigos caças americanos F-5, da década de 1970.

