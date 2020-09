Primeiro caça sueco Gripen da FAB deve chegar a São Paulo nos próximos dias

A entrega da aeronave ao governo, no entanto, está prevista apenas para 2021, com a chegada das outras unidades

O município de Gavião Peixoto, em São Paulo, recebe nos próximos dias o novo caça Gripen, da Força Aérea Brasileira. A aeronave é a primeira das 36 unidades adquiridas pelo governo federal em 2014 para renovar a frota da aeronáutica. O modelo chegou ao país no último domingo, 20, no porto de Navegantes, em Santa Catarina. Em Gavião Peixoto, o equipamento seguirá para um Centro de Ensaios da Embraer, que irá produzir versões nacionais do Gripen. Uma outra instalação que também servirá para testes está localizada numa fábrica, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC.

O primeiro Gripen, chamado de f-39, será apresentado oficialmente em 23 de outubro, dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. A entrega da aeronave ao governo, no entanto, está prevista apenas para 2021, com a chegada das outras unidades. O prazo é considerado normal para este tipo de produção. O valor dos 36 caças suecos foi de R$ 23,7 bilhões. O contrato prevê além da produção dos modelos até 2024, um programa de transferência de tecnologia à indústria espacial brasileira para o desenvolvimento do projeto.

*Com informações do repórter Vínicius Moura