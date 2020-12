Emprego industrial cresce pelo quinto mês consecutivo

Segundo Marcelo Azevedo, mesmo com crescimento mais fraco em novembro, o setor mantém resultado positivo

EFE/EPA/SEBASTIEN COURDJI Segundo sondagem da Confederação Nacional da Indústria, as expectativas dos empresários seguem positivas e a intenção de investir também em nível elevado



Indústria registra retomada em novembro, com nova alta nas contratações; avalia o gerente de Análise Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcelo Azevedo. “O crescimento nesse mês de novembro foi um pouco mais fraco que o mês anterior, outubro tinha mostrado um crescimento bastante forte. Mas ainda é um bom resultado, o que significa que a indústria continuando acima do normal para o mês, como já havia acontecido em outubro e setembro.”

No entanto, mesmo com as seguidas altas na produção, os estoques seguem em queda e abaixo do desejado. “A necessidade de recompor os estoques que vinham baixo para manter a produção mais elevada, mesmo que a damanda neste final de ano comece a ficar um pouco mais fraca, o que é normal. Outro problema que as empresas estão enfrentando, pela falta de insumos nos meses anteriores, é atraso em algumas entregas”, disse. Segundo sondagem da Confederação Nacional da Indústria, as expectativas dos empresários seguem positivas e a intenção de investir também em nível elevado.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos