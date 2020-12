Mercedes-Benz fecha fábrica em São Paulo e encerra produção no Brasil

A decisão afeta trabalhadores da unidade em Iracemápolis, cidade no interior do estado

Em um comunicado da empresa, Jörg Burzer aponta que o primeiro objetivo é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores



Sob justificativa da queda nas vendas, impacto da pandemia e os custos de operação, a Mercedes-Benz paralisou a fabricação de carros no Brasil. A decisão afeta a produção em Iracemápolis, unidade inaugurada em 2016, no interior de São Paulo, com investimento de R$ 600 milhões na linha de montagem do SUV GLA e o sedã Classe C. Em um comunicado da empresa, Jörg Burzer aponta que o primeiro objetivo é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores.

A Anfavea, Associação das Fabricantes, avalia que a pandemia vai reduzir em 1 milhão de veículos a produção brasileira em 2020 e a conta para as montadoras é estimada entre R$ 60 bilhões a R$80 bilhões. A Mercedes também interrompeu a fabricação do Classe C nos Estados Unidos. O grupo Daimler fechou o primeiro semestre com prejuízo próximo de dois bilhões de dólares, e prometeu cortar custos e 20 mil empregos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos