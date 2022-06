Empresários ressaltam sucesso de parceria com o Grupo Jovem Pan

Em uma jornada que começou com o rádio a válvula, emissora acompanha os avanços da tecnologia e permite ao público acesso a diferentes plataformas

Oito décadas levando informação, opinião, prestação de serviço e entretenimento aos brasileiros. Com todos esses ingredientes na bagagem, o Grupo Jovem Pan comemorou em uma noite bastante concorrida, que atraiu holofotes na capital paulista, seus 80 anos. O evento contou com a presença de personalidades das esferas política, empresarial e publicitária. O superintendente das Lojas Cem, José Domingos Alves, fala sobre a parceria que já atravessa mais de 30 anos. “A Jovem Pan é uma imprensa transparente, que traduz a verdade, traz a informação da forma que tem que trazer, respeita o seu telespectador. E a Loja Cem da mesma forma, respeita o consumidor. A seriedade que nós transmitimos no varejo, a Jovem Pan transmite na informação. A Jovem Pan hoje é essencial para a democracia do Brasil, porque ela dá liberdade de expressão da forma que tem que ser feita, honesta, e liberdade para os seus comentaristas e para os seus repórteres fazerem chegar ao ouvinte da forma que tem que chegar, transparente e honesta”, diz Alves.

Oitenta anos de transformações. Uma jornada que começou com o rádio a válvula, passando depois pelo rádio de pilha. A emissora que acompanha os avanços da tecnologia não para e permite ao seu público estar a par de todos os temas relevantes. Seja no carro, no trabalho ou em casa. Em multiplataforma, no computador, tablet ou celular, a rádio que virou TV, onde você tem a possibilidade de ouvir, assistir e até mesmo compartilhar a programação. Tudo em um simples toque. O CEO da Tec Toy, Valdeni Rodrigues, aponta a importância de levar a mensagem do portfólio de seus produtos a todo país. “Nós estamos presentes em todos os meios que a Jovem Pan disponibilizou pra gente. Tanto rádio quanto TV, ela tem nos ajudado onde que a gente pode de maneira muito rápida atingir o público que a gente quer durante todo o dia, a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. Essa agilidade fez com que a gente conseguisse fazer com que o nome Tec Toy ele voltasse ao mercado de maneira muito, muito forte.

Ronald Aguiar, um dos sócios do restaurante Coco Bambu destaca o momento de crescimento. “A gente está bem feliz com o convite com essa parceria celebrada com a Jovem Pan, que traz um jornalismo independente, coisa que nosso país precisa atualmente. Acaba sendo gerada muita satisfação, o Coco Bambu está crescendo juntamente com a Jovem Pan, são duas empresas que estão comprometidas com o crescimento do Brasil e que procuram sempre o melhor pro Brasil, né? É importantíssimo o jornalismo independente que a Jovem Pan hoje vem representando”, ressaltou. Para o mercado agregar a marca ao jornalismo de credibilidade é essencial. A escolha tem que ser criteriosa.

O diretor de marketing do grupo CAOA, Marcelo Braga, ressalta que expor o leque de automóveis ao maior número de clientes e de maneira direta gera um expressivo benefício. “Ele é especialmente importante porque geralmente muitas vezes quem está escutando o rádio está usando o meu produto. Então eu tenho uma oportunidade única ali de falar com o camarada na hora que ele está usando um carro. A gente vê a Jovem Pan atuando em todas as plataformas. Nós estamos em todas elas com vocês. Participamos de todas as iniciativas vitoriosas da Jovem Pan e sucesso. Oitenta anos que venham mais aí pra Jovem Pan”, reforçou. E assim o grupo Jovem Pan vai rumo ao futuro. Suas histórias continuarão a ser contadas, sempre acompanhadas de uma vasta credibilidade.

