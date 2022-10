Empresas pedem acesso a inquérito sobre pesquisas eleitorais

De acordo com a Abep, o objetivo é acompanhar as diligências e colaborar com o esclarecimento de questões acerca das atividades

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo Urna eletrônica fotografada antes do início das Eleições 2010, na capital paulista



A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) pediu acesso ao pedido de instalação de inquérito que apura a atuação dos institutos responsáveis pelos levantamentos de intenção de voto encaminhado à Polícia Federal (PF). A entidade também quer ter acesso à representação enviada ao Ministério da Justiça. De acordo com a Abep, o objetivo é acompanhar as diligências e colaborar com o esclarecimento de questões acerca das atividades. Na solicitação, a instituição afirma que, mesmo não sendo parte investigada, têm legítimo interesse em acompanhar as investigações e sustentar o descabimento de eventual medida cautelar. Dois dias depois do resultado do 1º turno das eleições de 2022, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que havia encaminhado à PF um pedido de apuração sobre as empresas de pesquisas. Torres disse ter recebido uma representação que acusou alguns institutos de condutas que em tese caracterizariam a prática de crimes.

No Congresso Nacional também existe um movimento para investigar os institutos de pesquisa. Na Câmara, uma proposta pode criminalizar os erros cometidos pelos levantamentos. No Senado, os parlamentares pretendem instalar uma CPI para apurar o caso, mas o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou que a CPI deve ficar para depois do período eleitoral. Na próxima semana, os senadores vão votar um requerimento de audiência pública para convidar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, para dar esclarecimentos sobre as pesquisas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa