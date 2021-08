Enchentes deixam ao menos 21 mortos no Tennessee, nos EUA

Equipes de resgate seguem nas buscas por desaparecidos, centenas de famílias estão desabrigadas

Reprodução / Google Maps Cidades da região seguem sem energia elétrica, o que dificulta o contato com possíveis sobreviventes que estejam no local



Enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado do Tennessee, no Sudeste dos Estados Unidos, deixaram ao menos 21 mortos. O número de vítimas, atualizado nesta segunda-feira, 23, pode ser ainda maior, já que equipes de resgate seguem nas buscas por desaparecidos. Diversos bairros e cidades da região foram completamente destruídos pela tempestade, jamais vista no Estado. Meteorologistas afirmam que choveu mais do que o normalmente registrado quando ocorre furações ou tornados, por exemplo. A forte precipitação trouxe consequências sérias, deixando centenas de famílias desabrigadas, que estão sendo levados para locais de apoio. Cidades da região seguem sem energia elétrica, o que dificulta o contato com possíveis sobreviventes que estejam no local. Com a situação, aulas foram suspensas em escolas e universidades e o Estado deve iniciar um trabalho de reconstrução das áreas atingidas, o que pode levar muitos meses.

*Com informações do correspondendo Eliseu Caetano