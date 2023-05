Encontro do Grupo Jovem Pan reforça a importância de integração entre afiliadas

Representantes de 120 emissoras da rede estão participando da 11ª Work Week Jovem Pan na Colômbia

A adaptação aos novos tempos tem feito parte do dia a dia da mídia. Atento a esse novo panorama, o Grupo Jovem Pan reúne na ilha de San Andreas, na Colômbia, representantes de suas afiliadas. A rede conta com cerca de 120 emissoras que abrangem o país de norte a sul. O diretor-geral da Jovem Pan Florianópolis, Aroldo Cruz Lima, fala sobre a importância da integração. “Estamos vivendo um novo momento da Jovem Pan, entrando em uma nova era, onde tem uma participação muito mais efetiva dos afiliados e a rede crescendo de uma forma grandiosa e surpreendente”, diz Lima. O gerente artístico da Jovem Pan Curitiba, Fernando Eufrásio, fala sobre a necessidade de sempre se atualizar. “Trocamos muita informação. Acabamos tendo novas ideias e pegando ideias para deixar os nossos produtos locais ainda melhores. O bacana da Jovem Pan é isso: Além de toda a qualidade do nacional, temos a liberdade de trabalhar o local”, analisa Fernando. Com uma programação 24 horas por dia, sete dias por semana, recheada de muito debate, informação, opinião, prestação de serviço e entretenimento, a Jovem Pan, através de suas afiliadas, gera conteúdo em rede nacional acompanhado de uma história de credibilidade.

O diretor de jornalismo e esportes do Grupo Jovem Pan, André Ramos, enfatiza que a emissora não abre mão do jornalismo plural e independente. “É isso que a Jovem Pan faz: um jornalismo independente. Essa é a nossa marca. É um jornalismo plural, opinativo, e é isso que oferece para a consolidação da democracia no nosso país. Permite que as pessoas em casa assistam, entendam pontos de vista diferentes sobre a mesma notícia e possam formar a sua opinião”, explica Ramos. A gerente comercial da Jovem Pan Recife–Caruaru, Andressa Araújo, diz que, para as afiliadas, poder participar da 11ª edição do Work Week é uma possibilidade de novos aprendizados. “Acho que a gente se aproxima mais, fortalece os laços, enriquece demais como rede. Sentir que estamos no caminho certo e estamos somando com o grupo é importantíssimo para manter essa união e força que é o grupo”, afirma Andressa. Para o diretor de programação da Jovem Pan de Natal, Erasmo Magno, a troca de experiência é um dos destaques. “Acompanhar o desenvolvimento de uma filiada do Sul ou do Nordeste é importante demais e faz com que a afiliada Natal, por exemplo, possa melhorar”, diz Magno. Em meio à palestras e debates em um lugar tão especial, o negócio é unir o útil ao agradável. “Saímos mais animados, informados e bronzeados”, brinca Eufrásio. O encontro no caribe solidifica a emissora, que leva na bagagem, junto à suas afiliadas, o respeito à diversidade e à liberdade de expressão.

*Com informações do repórter Daniel Lian