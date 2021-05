Endividamento afeta 12% dos jovens de até 25 anos no Brasil, diz Serasa

Especialista cita riscos dos ‘gastos invisíveis’ e explica como a organização pode ajudar no controle financeiro; dados apontam 62 milhões de brasileiros inadimplentes em março deste ano

Creative Commons/Pixabay De acordo com dados do Serasa, dos 62 milhões de brasileiros inadimplentes contabilizados em março de 2021



Controlar os gastos nem sempre foi uma tarefa fácil para Kamila Fernandes. Aos 23 anos, a consultora de negócios conta que só começou a se organizar melhor quando descobriu uma gravidez, há dois anos. Desde então, ela tem se esforçado para entender suas finanças e poupar dinheiro. “Busquei na internet uma planilha de Excel de controle financeiro, para controle de gastos, isso me ajudou muito. Consegui ver, acompanhar, gastar o que era de extrema importância do mês, como as compras do mês. Uma compra no shopping eu via onde estava gastando mais, onde estava gastando menos e por isso consegui fazer boas mudanças”, relata. O caso de Kamila não é exceção. De acordo com dados do Serasa, dos 62 milhões de brasileiros inadimplentes contabilizados em março de 2021, 12% são jovens de até 25 anos. O gerente de Controladoria de uma plataforma de serviços financeiros, Felipe Chanes, explica que o ideal é que essas pessoas tenham acesso a educação financeira desde cedo, ainda na escola.

Mesmo assim, Felipe Chanes afirma que nunca é tarde para aprender: o ideal é começar a colocar os ganhos e gastos no papel. “Quando você olha quis são as suas despesas e quanto você gana, você consegue se programas de alguma forma para adaptar desses gastos aos seus ganhos. Ou seja, aqui estou gastando demais e não queria, então preciso me adaptar, me ambientar com uma nova realidade. Meu emprego, minha renda mudou, em emprego mudou de alguma forma, meus objetivos mudaram. Tenho a pretensão de fazer uma faculdade ou um curso e, hoje, meu orçamento está todo tomado. Então o que preciso fazer para realizar esse sonho.” O especialista lembra ainda, a importância de controlar os gastos chamados ‘invisíveis’, como o dinheiro investido em aplicativos de streaming, de comida e de transporte. Segundo ele, como normalmente são pagos direto no cartão de crédito, esse tipo de dinheiro acaba indo embora mais rapidamente e com menor controle.

