‘Enel é a maior responsável pelo caso’, critica presidente da CPI que vai investigar o apagão em SP

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, deputado estadual Thiago Auricchio (PL) falou sobre as investigações da comissão para averiguar a má conduta da concessionária

Reprodução/Jovem Pan News Deputado Thiago Auricchio (PL) falou sobre a CPI da Enel em entrevista ao Jornal da Manhã



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), presidente da CPI da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), protocolou um requerimento nesta segunda-feira, 6, convocando o diretor-presidente da concessionária de energia, Max Xavier Lins, para depor durante a comissão. O diretor deve ser ouvido como testemunha, para que a CPI possa apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas cometidas pela Enel. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Auricchio falou sobre o andamento da CPI e reforçou as críticas à concessionária de energia elétrica: “No final dessa CPI, com o relatório votado e aprovado, a gente vai conseguir apurar de fato de quem são as responsabilidades. Com muita tranquilidade, a Enel é a maior responsável pelo caso. A Enel coloca que 99,5% dos casos já foram resolvidos. Mas e o 0,5% que ainda faltam? Essas pessoas precisam ser lembradas, a vida delas está parada”.

“Tudo o que vem de negativo em relação à Enel não me surpreende”, declarou o parlamentar, que também criticou os posicionamentos da Enel desde o apagão da última sexta-feira, 3. Nesta quarta-feira, 8, o presidente da companhia em São Paulo, Max Xavier Lins, voltou a culpar os fortes ventos pelo caos na rede elétrica: “95% das ocorrências na rede vieram das árvores (…) Tivemos que substituir centenas de postes e transformadores. Foram mais de 100 km de cabos de média tensão. Uma distância superior a entre São Paulo e Campinas”. Para Thiago Auricchio, tal desculpa não justifica a falta de responsabilização da empresa: “A Enel tem feito isso, jogado uma culpa que é deles no vento e nas árvores das cidades. Parece que os 24 prefeitos que são atendidos pela Enel nunca contaram as árvores. A Enel terceiriza a sua culpa e a sua responsabilidade.

“Através dos trabalhos da nossa CPI, a gente tem conseguido averiguar várias questões que com certeza vão estar no nosso relatório final, principalmente da falta de manutenção que a Enel tem com seu parque elétrico na região metropolitana de São Paulo”, afirmou o deputado. A concessionária Enel informou nesta quinta-feira, 9, que o fornecimento de energia já foi restabelecido a “praticamente todos os clientes impactados”. De acordo com a companhia, técnicos atuam desde a madrugada “em uma ocorrência complexa”, que envolve árvores e a substituição de postes em Cotia e Embu das Artes, para restabelecer a energia a cerca de 1.300 clientes ainda afetados. A Enel informa ainda que, em paralelo, atua para normalizar outros 30.000 registros de falta de luz originados nos dias seguintes à tempestade. Confira abaixo a entrevista na íntegra.