Entenda o que muda com a propaganda eleitoral no segundo turno

Programas dos candidatos ao Palácio do Planalto e aos governos estaduais terão 10 minutos em dois horários diários; candidato mais votado no primeiro turno aparecerá primeiro

Montagem - Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva a cadeira da presidência da República



A propaganda eleitoral voltou à rádio e à televisão para o segundo turno das eleições. No retorno das veiculações, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou os apoios de governadores, ex-ministros e candidatos que ganhou para o período de decisão nas eleições. “Sancionei a Lei da Liberdade religiosa, o dia do evangélico e a Marcha para Jesus. O nosso projeto é recuperar o Brasil”, disse o petista. Já a equipe do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) também listou a série de apoios recebidos como do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do jogador Neymar. A eleição dos parlamentares aliados ao governo foi apresentado como um sinal de harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo em caso de reeleição do atual governo. “Essa bancada mais afinada comigo, que defendo os seus interesses, é a certeza de projetos passando com mais facilidades para atender aos brasileiros”, declarou Bolsonaro. As propagandas eleitorais voltaram a ser exibidas nesta sexta. Diferente do primeiro turno, agora o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos a cada cargo. Lula e Bolsonaro possuem cinco minutos cada. O candidato mais votado no primeiro turno aparece antes no período eleitoral. Na televisão, as veiculações ocorrem de segunda à sábado, as 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já no rádio, de segunda-feira a sábado, das 07h às 07h10 e das 12h às 12h10. As propagandas aos governos estaduais ocorrerão nos dez próximos minutos após o fim das inserções presidenciais.

*Com informações da repórter Marília Sena