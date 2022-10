Bolsonaro recebe apoio de prefeito e viaja a Belém para evento religioso; Lula encontra Tebet e FHC

Presidente também cumpriu agenda em Brasília, enquanto petista participou de caminhada ao lado de Fernando Haddad em Guarulhos

Montagem Jovem Pan: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022



Os dois candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições de 2022 à Presidência da República cumprem agendas diversas nesta sexta-feira, 7. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas de intenções de votos, participou na parte da manhã de uma caminhada com o ex-ministro Fernando Haddad (PT), candidato ao Governo de São Paulo, no centro do município, em frente à Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição. Durante o evento, o ex-presidente prometeu que, se o petista foi eleito no Estado, o metrô vai chegar em Guarulhos. “Vocês sabem que esse país já foi muito melhor pra se viver. Essa caminhada aqui no centro de Guarulhos é para vocês saberem que vamos vencer as eleições no dia 30 de outubro e vamos começar a recuperar esse país”, afirmou. No período da tarde, Luiz Inácio se encontrou com a senadora Simone Tebet (MDB), que reafirmou seu apoio “total” à campanha. O petista também se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que também fez uma manifestação de apoio no início da semana.

Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou o dia em Brasília, onde teve compromissos de campanha. O mandatário dirigiu um caminhão por um quarteirão e concedeu entrevista a jornalistas, ao lado do apresentador Datena. No período da tarde, ele se reuniu com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Renato de Lima França. Ainda nesta sexta-feira, a expectativa é que o presidente vá para Belém, onde deve participar da tradicional romaria do Círio de Nazaré neste sábado, 8, e de um podcast no domingo, 9. Também nesta sexta-feira, Bolsonaro recebeu apoio do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSB). Ele decidiu sair do comando do Partido Socialista Brasileiro em Alagoas para apoiar a reeleição do atual mandatário do país. A aliança foi definida em reunião no Palácio da Alvorada e confirmada pelo próprio Bolsonaro, em entrevista coletiva ao lado do prefeito.