Entrevista de Meghan Markle a Oprah causa polêmica antes mesmo de ir ao ar

Imprensa conservadora tem publicado uma série de acusações contra a atriz nos últimos dias

EFE/EPA/Neil Munns A atriz americana afirma que não poderia ficar calada uma vez que "a firma"tem um papel ativo para espalhar falsidades sobre os dois



Só um assunto poderia desviar a atenção dos britânicos das graves consequências trazidas pela pandemia: a família real. No mesmo dia em que o governo apresentou o orçamento do ano, com mais gastos para ajudar a economia e aumento de impostos para pagar a conta, os Windsor escalaram a relação conflituosa com o casal Harry e Meghan. Os dois saíram oficialmente da vida real e foram morar nos Estados Unidos — mas isso não significa que deixaram o passado para trás. O príncipe e a esposa dele concederam uma longa entrevista para a apresentadora americana Oprah Winfrey, que vai ao ar no próximo domingo, 7.

Os sinais de que vêm muita polêmica por aí estão claros: a imprensa conservadora britânica tem publicado uma série de acusações contra os dois nos últimos dias. A revelação mais recente foi feita na quarta-feira, 3. Meghan é acusada de praticar bullying contra funcionários do Palácio de Buckingham. A família real prometeu ontem mesmo abrir uma investigação interna para apurar o comportamento da esposa do príncipe Harry, que teria forçado a demissão de duas assistentes.

Ainda na noite desta quarta-feira, a emissora americana CBS divulgou um trecho da entrevista que vai ao ar no final de semana. Oprah pergunta para Meghan como ela se sente sabendo que o Palácio vai ouvi-la trazendo a versão dela da verdade. A atriz americana afirma que não poderia ficar calada uma vez que “a firma”tem um papel ativo para espalhar falsidades sobre os dois. A família real britânica, que Meghan se referiu como a firma, tem um longo histórico de entrevistas desastrosas para a sua reputação.

A mais recente foi do príncipe Andrew, filho da rainha, que falou à BBC em 2019 sobre as acusações de pedofilia contra ele. O amigo do falecido Jeffrey Epstein teve uma fala tão desastrosa que desde então praticamente se retirou da vida pública. O caso mais emblemático, no entanto, foi o da entrevista da princesa Diana, em 1995, também para a BBC, falando sobre o divórcio do príncipe Charles. O príncipe Harry foi um dos responsáveis por ajudar a renovar a imagem da família real depois dos escândalos da década de 90. Agora ele e a esposa abrem uma nova crise na relação da monarquia com o público – em um momento bastante delicado para o país.