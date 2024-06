Equipe de buscas da FAB encontra destroços do avião desaparecido em Santa Catarina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há dois corpos no local; avião estava regular para voos, segundo sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Reprodução/X/EBaviation Após buscas aéreas realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante a madrugada, os destroços do avião foram localizados



O avião de pequeno porte que estava desaparecido na região de Joinville, Santa Catarina foi encontrado na manhã desta terça-feira (4). Os destroços da aeronave estavam em uma área de mata próxima à SC-416 entre São Francisco do Sul e Itapoá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há sobreviventes. A aeronave, um modelo Baron 95-B55 com matrícula PS-BDW, partiu de Governador Valadares (MG) pouco depois das 14h com destino a Florianópolis (SC). No entanto, o bimotor perdeu contato com a torre de comando ao sobrevoar a região de Joinville, onde teria desviado devido às condições de pouso. O avião estava regular para voos, conforme o status de operação no sistema de consulta do RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) mantido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A empresa listada como proprietária da aeronave no RAB é a Conserva de Estradas LTDA, e o modelo comporta até seis pessoas.

Após buscas aéreas realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante a madrugada, os destroços do avião foram localizados. Dois corpos foram encontrados no local. O resgate está sendo realizado em uma área de mata fechada e ribanceira, contando com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros de Garuva e Itapoá. Segundo o capitão Ricardo Aberto Dummel, do 7°BBM, que está no local da queda da aeronave, não há sobreviventes. “Peritos criminais do IGP-SC estão em deslocamento”, informou.

Publicado por Heverton Nascimento