Erupção vulcânica na Islândia se transforma em enormes gêiseres de lava

Visto pela última vez há mais de oito séculos, fenômeno natural começou no dia 19 de março

Reprodução / Jovem Pan Para evitar que pessoas se aproximem do vulcão, o governo decretou um perímetro de 400 metros ao redor da cratera ativa



O céu da Islândia foi chamuscado de lavas que saiam de um vulcão em erupção há 50 dias. Agora, depois de mais de um mês de efusões constantes, o vulcão está se comportando como um gêiser, com períodos de calmaria. Gêiser é um fenômeno em que a pressão subterrânea faz com que a água esquente e seja expelida do chão. A erupção ocorre há cerca de 40 km da capital islandesa. Para evitar que pessoas se aproximem do vulcão, o governo decretou um perímetro de 400 metros ao redor da cratera ativa. A erupção começou no dia 19 de março, e a última vez que isso ocorreu foi há mais de oito séculos. O evento se torna ainda mais excepcional porque nem especialistas conseguem prever a duração do fenômeno natural, que pode durar alguns meses ou até mesmo várias décadas.

*Com informações da repórter Camila Yunes