Escola em SP onde aluno matou colega a tiros deve reabrir na segunda

Abaixo assinado com mais de 11 mil assinaturas pede por aulas online até o fim do ano

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO A Polícia Militar (PM) foi acionada para uma ocorrência de ataque com arma de fogo dentro da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23



As aulas na Escola Estadual de Sapopemba vão retornar na próxima segunda-feira, 6, quase duas semanas após o episódio de ataque a tiros que deixou uma aluna morta e duas baleadas no último dia 23. Segundo o governo de São Paulo, a atividades de acolhimento foram preparadas para receber os 1.800 alunos dos três turnos da escola. Entre elas, estão rodas de conversa e apresentações de dança e teatro. Além disso, alguns espaços foram reformados. O retorno tem sido visto com resistências por alunos e familiares. Na internet, um abaixo assinado que conta com mais de 11 mil assinaturas diz que os estudantes estão traumatizados e chocados e pede por aulas online até o fim do ano. O governo de São Paulo, no entanto, afirma que a retomada será assistida, contará com um plantão de psicólogos e outros profissionais que vão oferecer atendimentos individuais e coletivos. Um segurança particular vai trabalhar no local.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini