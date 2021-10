Escolas municipais retomam aulas presenciais no Rio de Janeiro

Ação é recomendada pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde

O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde recomenda o retorno pleno das aulas presenciais em todas as escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. Os especialistas consideraram a melhora no cenário epidemiológico da cidade, o que, segundo eles ajudaria a retornar às escolas sem grandes riscos. Ainda assim, algumas regras precisam ser seguidas, os estudantes vão precisar usar máscara facial de proteção contra o novo coronavírus e os ambientes escolares precisarão estar ventilados. “Essa é uma vitória da ciência, que vem avançando muito com a vacinação, e uma vitória para a educação, visto que nós queremos, cada vez mais, os nossos alunos nas nossas escolas, onde eles podem se alimentar de maneira adequada, com um prato de comida decente, aprender da melhor forma possível, ter acolhimento socioemocional, e várias outras situações que só a escola pode oferecer”, afirma o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga