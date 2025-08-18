Escolas públicas em São Paulo têm 27 vezes mais degradação que particulares

Levantamento, publicado pelos Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, foi realizado em 119 instituições de ambas modalidades e ouviu 2.680 alunos do nono ano do ensino fundamental

Um novo levantamento revela uma disparidade na infraestrutura das instituições de ensino em São Paulo. De acordo com um estudo publicado pelos Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, as escolas públicas da capital paulista sofrem com um nível de degradação até 27 vezes maior em comparação com os colégios particulares. Os dados apontam problemas como pichações, danos estruturais e salas de aula com ventilação precária, comprometendo o ambiente de aprendizado.

A pesquisa foi realizada em 119 escolas, tanto públicas quanto particulares, e ouviu 2.680 alunos do nono ano do ensino fundamental. O estudo mediu a degradação ambiental nos estabelecimentos e em seu entorno, analisando fatores como pichações, vidros e janelas quebradas, móveis danificados e a falta de ventilação adequada nas salas.

Os resultados mostram que 89,7% das escolas estaduais e 85% das municipais apresentavam algum tipo de degradação. Em contrapartida, apenas 21% das escolas particulares registraram problemas semelhantes.

