Taxistas de São Paulo têm até outubro para atualizar taxímetros
Motoristas que não realizarem a atualização dentro do prazo estarão sujeitos a penalidades, que podem incluir multas, retenção do veículo e pontos na CNH
Começa nesta segunda-feira(18) o prazo para que os mais de 37 mil taxistas da cidade de São Paulo atualizem seus taxímetros com as novas tarifas. Os profissionais têm até o dia 20 de outubro para levar seus veículos a oficinas autorizadas pelo IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) e realizar a adequação dos equipamentos.
A atualização é necessária devido ao reajuste nas tarifas, autorizado em 11 de agosto. A bandeirada (valor inicial da corrida) do táxi comum passou de R$ 6,00 para 6,55. Para a categoria especial, o valor subiu de R$ 9,00 para R$ 9,83.
Os motoristas que não realizarem a atualização dentro do prazo estarão sujeitos a penalidades, que podem incluir multas, retenção do veículo e pontos na carteira de motorista. A obrigatoriedade da atualização é mais uma das diversas regulamentações que a categoria dos taxistas precisa seguir, em contraste com o mercado de motoristas de aplicativo, que opera com maior flexibilidade.
*Com informações de Marcelo Mattos
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.