Taxistas de São Paulo têm até outubro para atualizar taxímetros

Motoristas que não realizarem a atualização dentro do prazo estarão sujeitos a penalidades, que podem incluir multas, retenção do veículo e pontos na CNH

Heloisa Ballarini/Secom/PMSP Começa nesta segunda-feira (18) o prazo para que os mais de 37 mil taxistas da cidade de São Paulo atualizem seus taxímetros com as novas tarifas



Começa nesta segunda-feira(18) o prazo para que os mais de 37 mil taxistas da cidade de São Paulo atualizem seus taxímetros com as novas tarifas. Os profissionais têm até o dia 20 de outubro para levar seus veículos a oficinas autorizadas pelo IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) e realizar a adequação dos equipamentos.

A atualização é necessária devido ao reajuste nas tarifas, autorizado em 11 de agosto. A bandeirada (valor inicial da corrida) do táxi comum passou de R$ 6,00 para 6,55. Para a categoria especial, o valor subiu de R$ 9,00 para R$ 9,83.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os motoristas que não realizarem a atualização dentro do prazo estarão sujeitos a penalidades, que podem incluir multas, retenção do veículo e pontos na carteira de motorista. A obrigatoriedade da atualização é mais uma das diversas regulamentações que a categoria dos taxistas precisa seguir, em contraste com o mercado de motoristas de aplicativo, que opera com maior flexibilidade.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA