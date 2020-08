Espanha reconhece que pandemia da Covid-19 está ‘saindo do controle’

A maior parte das novas contaminações está sendo registrada entre os mais jovens

O governo da Espanha já reconhece que a pandemia está saindo de controle em diversas partes do país. Novos recordes de contaminação estão sendo batidos diariamente desde o desconfinamento por lá e a taxa de contaminações no país subiu para 142 casos a cada grupo de 100 mil habitantes. As coisas não estão indo bem, como admitiu o ministério da saúde espanhol, e esse crescimento pode virar exponencial. A maior parte das contaminações está sendo registrada entre os mais jovens — o que significa também que são casos mais leves.

Mesmo assim o alerta é para o aumento de internações e de mortes causadas pela doença que vem na esteira do crescimento de contágios. A França também vive situação semelhante – ontem foram registrados 4.771 novos casos de Covid-19 no país. Os mais jovens seguem como os mais contaminados e por enquanto o número de hospitalizações não foi tão alterado. O governo confirmou que o retorno do ano escolar com aulas presenciais está confirmado para o dia primeiro de setembro.

Na Alemanha, os casos também continuam crescendo – foram mais de 1.700 na quinta-feira (20). Por lá, a transmissão está sendo impulsionada pelos turistas que voltaram para casa depois das férias de verão. Até por conta desses riscos o governo do Reino Unido tem sido bastante pragmático com as restrições de viagem. O país ainda não experimenta um crescimento de casos significativo como os vizinhos — mas todo cuidado é pouco.

Na quinta foi confirmado que Portugal está agora na lista do governo britânico de destinos seguros para viajar — o que significa que os moradores da Grã Bretanha podem visitar os balneários portugueses sem restrições de quarentena na volta. Mas, ao mesmo tempo, foram retirados desta lista países como Áustria, Croácia e Trinidad e Tobago. Os aumentos dos casos nestes lugares fizeram com que Londres decidisse impor as novas restrições.