Especialista diz haver tendência para redução de preços nos ovos de Páscoa em 2023

De 2021 para 2022 houve um aumento de 14,7%, que ainda é sentido pelos consumidores na hora da pesquisa

Marcelo Camargo/Agência Brasil Muitos consumidores planejam não comprar ovos de Páscoa tradicionais pelo elevado custo nas prateleiras dos supermercados



Uma pesquisa mostra que o preço médio do ovo de Páscoa em 2021 era de R$ 51, passando para R$ 65 em 2022 – representando um aumento de 14,7%. O economista Diego Hernandes explica que em 2022 houve um aumento muito grande do preço do chocolate por causa dos repasses do custo do produtor para o consumidor final. Apesar disso, ele acredita que a tendência em 2023 é de que o preço passe por uma redução. “Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, tivemos bastante impasse na cadeia global de suprimentos e, sobretudo, fertilizantes. Então, esse foi um ponto muito importante no aspecto de custo para o produtor, que teve que passar para o consumidor. E também tivemos uma questão climática muito desfavorável para o agronegócio. Em 2023, parece que começamos um pouco melhor e isso ajuda na produção e pode conseguir dar uma tranquilidade no preço”, diz o economista. Segundo um estudo da Scanntech, em 2022 houve retração de 18% nas vendas de ovos de Páscoa na comparação com 2021.

Segundo a pesquisa do setor, 40% dos empresários estão otimistas com as vendas de chocolates no período da Páscoa. Outros 45% se dizem cautelosos. Se os empresários estão divididos entre otimismo e cautela, a população no geral está bem descontente com os preços dos ovos de Páscoa e buscando uma alternativa mais barata. Mara Terezinha, por exemplo, tratou os preços encontrados como “absurdos”. “É um absurdo pagar R$ 98 em um ovo de Páscoa. Se não dá para comprar um de R$ 98, que é grande, compra um pequenininho, de R$ 30, de R$ 40. Fazer o que?”, questinou. Já Cléo Ramos deve desistir de comprar um ovo de Páscoa tradicional e trocar por um chocolate menor: “Está bem caro. Eu dei uma olhada nos preços, está um pouquinho mais caro que no ano passado. E, neste ano, pretendo dar outro tipo de chocolate. Ou pedir para alguém fazer, que sai bem mais em conta também”. Mirela Luizon disse que até o filho fez as contas e desistiu de pedir um ovo de Páscoa neste ano. “Ele já sabe ver o preço das coisas e falou que não está compensando, que é melhor comprar uma carne do que um ovo. E ele pediu para não comprar os ovos tradicionais. Pelo tamanho não está compensando, está bem caro”, diz ela.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha