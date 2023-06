Especialista diz que vacinação em dia é a maior proteção contra meningite em crianças

No último domingo, 25, a Prefeitura de São Paulo confirmou a morte de uma criança, de 5 anos, pela doença

Wikimedia Aparição de novos casos de meningite no Brasil preocupam os profissionais da saúde



A descoberta de novos casos de meningite no Brasil preocupa os profissionais da saúde. No último domingo, 25, a Prefeitura de São Paulo confirmou a morte de uma criança de 5 anos pela doença. A vítima morreu no Hospital Municipal Cidade Tiradentes Carmen Prudente, na Zona Leste. Na oportunidade, a Secretaria de Saúde da capital informou que todos os protocolos de segurança foram seguidos, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e que nenhum novo caso foi confirmado. A infectologista Raquel Muarrek ressalta que a maior proteção contra meningite é a vacinação, em especial das crianças. “Nós temos proteção em rede pública. Ano passado, tivemos surto em um local de São Paulo e fizemos uma vacinação que abrangia várias faixas etárias. Na rede privada também tem a vacinação”, comentou. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, a especialista também deu orientações para prevenção da doença. “Todos que têm crianças em idade escolar devem manter ambientes mais arejados, ter a vacinação em dia e é indicado que se fique a um metro e meio de distância”, explicou Raquel. Em 2023, 12 pessoas já morreram em decorrência da meningite meningocócica no município de São Paulo. No mesmo período, foram registrados mais de 3 mil casos da doença.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.