Especialista explica como cuidar das mechas no inverno

Mais de 46 mil empresas no setor de beleza foram abertas nos primeiros meses de 2023

Reprodução/Jovem Pan News Boa alimentação e hidratação são essenciais para o cuidado com o cabelo



O cabelo descoloridos, loiros e tingidos precisam receber atenção redobrada durante o inverno. Isso porque as químicas que existem nos produtos geralmente deixam os fios mais secos do que o normal. Mas os especialistas garantem alguns cuidados dentro e fora do salão podem ajudar na vivacidade e na cor dos cabelos. Na cadeira do profissional, o método de transformação ocorre da mesma maneira, independente da época do ano. Neste momento, o mais importante é que o cabelo esteja saudável o suficiente para enfrentar o processo. É o que avalia a cabeleireira Priscila Pagliari. “Toda vez que a gente vai fazer uma química, que seja mecha, descoloração, a gente sempre aconselha a cliente cuidar. O ideal é vir antes, pelo menos fazer um tratamento, fazer o teste de mecha, isso é importante. Eu acho que não importa a época do ano que for fazer o cabelo, é importante ter esse cuidado”, diz Pagliari.

Com vídeos onde mostra as transformações das clientes, principalmente a partir das mechas, Bruno Sodré viralizou nas redes sociais. Hoje, com mais de 600 mil seguidores, o cabeleireiro é especialista em loiros. A mudança, segundo ele, tem sido cada vez mais procurada pelas mulheres. ”A maioria das pessoas estão começando a ter um entendimento do fato de que o cabelo é como uma roupa, é um acessório e pode mudar desde a sua postura, pode te ajudar no seu trabalho, a cor do cabelo. A cor, o corte te ajuda no seu trabalho, no seu posicionamento, eleva a sua autoestima. Então, está tendo uma importância, eu acho que hoje em dia o cabelo está tendo a mesma importância que a roupa teve “, diz Sodré.

Para manter a qualidade das novas madeixas, Sodré destaca que em casa, até mesmo as preocupações mais simples são sempre muito importantes. “Água quente, sim, resseca o cabelo, se você toma banho muito quente, tenta evitar. Ou pelo menos, toma o seu banho quente, se você gosta muito e na hora de lavar o cabelo, tenta deixar a água mais amena. Sempre que você puder, faça uma equitação com óleo, essencial, que eu acho que é uma chave super legal. Hoje em dia, tem bastante produtos que a gente chama de night spa. Você passa no cabelo, dorme com ele e acorda e lava. Essa hidratação noturna é uma forma de você redobrar a hidratação”, continua Sodré. O especialista também ressalta a boa alimentação e hidratação como aliados fundamentais quando o assunto é conquistar o cabelo dos sonhos. Dados do mapa de empresas do Governo Federal mostram que mais de 46 mil negócios no setor de beleza foram abertos nos primeiros quatro meses do ano.

*Com informações da repórter Leticia Miyamoto