Vereador quer que livro de prefeito de BH saia de circulação: ‘Pornografia política’

Obra foi escrita por Fuad Noman (PSD) e lançada em 2020; apoiadores dizem que oposição criou polêmica para travar pautas na Câmara Municipal

Reprodução/Instagram @fuad_noman | RodrigoClemente (PBH) Centro da polêmica, Fuad Noman ainda não se pronunciou sobre o caso



O livro “Cobiça“, romance de autoria do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), causou polêmica na Câmara Municipal de BH, sendo classificado como “pornografia política” pelo vereador Jorge Santos (Republicanos). O parlamentar pede a proibição da venda da obra em Minas Gerais. Em pronunciamento durante reunião ordinária, Santos disse estar horrorizado com o conteúdo da obra. “Para mim, isso é um livro político e pornográfico”, disse. Com 168 páginas, “Cobiça” foi publicado em 2020, quando Fuad era secretário de Fazenda de Alexandre Kalil. A obra ficcional conta a história de uma jovem que viaja pelo interior de Minas Gerais em busca de memórias familiares. Antes de chegar À Câmara, o livro viralizou nas redes após a publicação do advogado e pastor Mariel Marley, que diz que a obra representa o perfil político do prefeito. “Esse livro foi escrito e produzido durante a pandemia de 2020, quando ele ainda era secretário municipal de Fazenda. Senti uma falta de sensibilidade muito grande em você publicar um livro de política pornográfica no meio de uma pandemia. Para mim, não cabe. Na minha opinião, não é compatível”, diz o advogado. No entanto, ele discorda do vereador, e diz que o livro não pode ser tirado de circulação. “Retirar das prateleiras eu acho que é uma violação à liberdade”, diz o pastor. Fuad Noman não se pronunciou sobre o caso. Vereadores da base afirmam que a polêmica foi criada para travar a aprovação de pautas importantes da Casa.

*Com informações do repórter Flávio Souza